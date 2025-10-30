Alavés Copa del Rey La conexión babazorra Mariano-Carlos Vicente finiquita al Getxo (0-7) EITB Media Publicado: 30/10/2025 22:04 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 23:12 (UTC+1) El delantero hispano-dominicano ha marcado tres goles, y el extremo aragonés otros dos. Además, ambos se han asistido mutuamente a la hora de marcar. Mariano y Carlos Vicente celebran junto a sus compañeros uno de los goles. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Marianoren eta Carlos Vicenteren arteko elkarlana Getxo garaitzeko nahikoa izan da (0-7)

El Deportivo Alavés se ha clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey tras golear al Getxo (0-7), de la División de Honor vizcaína, en una plácida noche para el equipo vitoriano en el campo de Gobela con protagonismo estelar de Mariano Díaz y Carlos Vicente.

Mariano ha adelantado al Alavés de cabeza en el minuto 7 tras un centro medido de Ballestero. Poco después, Carlos Vicente ha dispuesto de una buena ocasión para hacer el segundo tras una jugada del propio Mariano (min. 14), pero su disparo se ido alto.

El conjunto albiazul ha seguido creando peligro a la defensa del equipo vizcaíno, especialmente por las bandas. Así, un centro lateral Pablo Ibáñez no ha encontrado rematador.

El primer remate del Getxo con cierto peligro ha llegado en el 24, pero el cabezazo se ha marchado muy alto. Cuando parecía que el equipo vizcaíno se estiraba un poco, el Glorioso ha dado su segunda estocada en un balón en profundidad que Carlos Vicente ha recibido para posteriormente poner un caramelo a Mariano, que marcado su segundo tanto (min. 28).

Acto seguido (min. 32) Carlos Vicente ha hecho el tercer tanto tras un robo en la salida del balón del Getxo. El 0-4 ha llegado antes del descanso, Mariano y Carlos Vicente han invertido los roles del tercer gol, ya que el hispano-dominicano ha centrado en esta ocasión, y el maño ha rematado cruzado desde dentro del área sin oposición.

Tras el descanso, el ritmo del partido ha caído, pero en un nueva internada de Carlos Vicente por la banda, el maño ha puesto un nuevo centro que Mariano no ha desaprovechado para hacer el quinto, el tercero en su cuenta particular (min. 56).

En el tramo final fueron los futbolistas de refresco los que tomaron el relevo realizador. En el 74 fue Morcillo el que anotó el sexto a pase del también canterano Lander Pinillos y en el 81 Toni Martínez, que acababa de incorporarse, cerró la cuenta en una buena acción personal.

Ficha técnica:

0.- CD Getxo: Argoitia (Unai Josu, m.46); Guti, Javi Berenguer, Azpiazu (Garrido, m.53), Ansotegi; Santos (Plaza, m.80), Canales; Markel Pradera, Torralvo (Dávila, m.59), Iker Álvarez (Marcos Martínez, m.80); y Ander Pradera.

7.- Deportivo Alavés: Raúl Fernández; Ballestero (Pinillos, m.61), Protesoni, Parada (Egoitz Muñoz, m.46), Diarra; Guevara, Pablo Ibáñez (Morcillo, m.61); Carlos Vicente (Toni Martínez, m.75), Guridi, Rebbach; y Mariano (Yusi, m.75).

Goles: 0-1, m.8: Mariano. 0-2, m.28: Mariano. 0-3, m.32: Carlos Vicente. 0-4, m.40: Carlos Vicente. 0-5, m.58: Mariano. 0-6, m.74: Morcillo. 0-7, m.81: Toni Martínez.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano). Mostró tarjeta amarilla al local Santos (m.57).

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el campo de Gobela, de hierba artificial. Lleno con casi 1500 espectadores en las gradas, entre ellos un centenar de seguidores vitorianos