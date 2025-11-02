Alavés LaLiga EA Sports El Alavés demuestra su buen juego para vencer al Espanyol (2-1) I. G. | EITB Publicado: 02/11/2025 18:10 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2025 18:55 (UTC+1) Denis Suárez y Lucas Boyé han marcado los goles que le han dado la victoria a los babazorros. Jugadores del Alavés celebrando el gol de Boyé. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alavesek joko ona erakutsi du Espanyol mendean hartzeko (2-1)

El Deportivo Alavés ha ganado por 2-1 contra el Espanyol este domingo en el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Denis Suárez y Lucas Boyé han marcado los goles que le han dado la victoria a los babazorros.

Poco han necesitado los babazorros para abrir el marcador; y es que para el minuto 5 Denis Suarez ha marcado para poner a su equipo por delante. Jugada por banda izquierda y centro de Yusi para que llegue desde atrás Suárez y adelante al 'Glorioso' (1-0).

El conjunto albiazul ha continuado intenso y buscando un nuevo tanto. Cerca lo han tenido Boyé, Yusi y Calebe, pero Dmitrovíc se ha empleado bien para evitarlo.

Poco a poco, el Espanyol ha ido subiendo el nivel y atacando más el área del Alavés. Tenaglia ha tenido que sacar casi desde la línea de gol un centro peinado por Pere Milla.

Pero el que ha vuelto a encontrar el gol ha sido el Alavés. Boyé ha robado el balón en la banda y lo ha conducido hasta la portería para batir a Dmitrovíc (2-0).

La segunda parte ha comenzado con el mismo dominio del equipo vasco, pero el Espanyol se ha servido de un saque de banda para centrar y que Roberto Fernández cabeceara a la red (2-1).

El Espanyol ha seguido apretando fuerte, y a los babazorros les ha tocado defender. Lo han hecho bien, y han intentado aprovechar las contras para atacar. Carlos Vicente a punto ha estado de ampliar la ventaja, pero por centímetros no ha llegado al balón.

Él mismo ha vuelto a tener otra gran ocasión en los minutos finales, pero el disparo se le ha ido al poste. Además, Boyé ha sido expulsado con la segunda amarilla.

Aun así, el Alavés ha logrado una importante victoria.