Alavés Sanción La FIFA desestima el recurso de Malasia, y confirma la suspensión de doce meses a Facundo Garcés EITB Publicado: 03/11/2025 20:10 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 20:10 (UTC+1) El defensa del Alavés y otros seis jugadores, nacionalizados como malasios, fueron suspendidos por falsificación de documentos. La Federación Malasia de Fútbol dispone de un plazo de 21 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Facundo Garces; IMAGEN: EUROPA PRESS

La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado los recursos presentados por la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y siete jugadores malasios nacionalizados, entre ellos el defensa del Alavés de origen argentino Facundo Garcés, que fueron suspendidos por falsificación de documentos; según ha informado la FIFA, el órgano de apelación ha ratificado la totalidad de las sanciones impuestas, por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, relativo a la falsificación de documentos,

La Comisión de Disciplina de la FIFA anunció, a finales de septiembre, la suspensión, por un periodo de doce meses, de todas las actividades relacionadas con el fútbol para los siete deportistas, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027; se trata de Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

La FAM y los jugadores disponen ahora de un plazo de 21 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).