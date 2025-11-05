Alavés Tercera ronda El Alavés golea a un Levante en horas bajas y sigue adelante en la Copa de la Reina (4-0) EITB Media Publicado: 05/11/2025 17:31 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 17:33 (UTC+1) Guallar, Carmen, Merche y Paula León han marcado los goles de las alavesas. Un lance del partido disputado en Ibaia. Imagen: @AlavesFem Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alavesek Levante ahul bat jipoitu du Ibaian, eta Erregina Kopan aurrera egin du (4-0)

El Alavés ha superado esta tarde con facilidad a un débil Levante en Ibaia, en la tercera ronda de la Copa de la Reina. El conjunto vitoriano ha goleado a las valencianas (4-0).

Tras superar sin apuros al Bizkerre (0-5) en la primera ronda y al Racing Féminas (0-3) en la segunda, el Alavés ha afrontado esta tarde el difícil compromiso frente al Levante, de la Liga F.

El granota es uno de los clubes históricos del fútbol femenino español, pero se encuentra en horas bajas. De pelear por puestos europeos hace no mucho ha pasado a ser el farolillo rojo de la máxima categoría.

La primera media hora de juego ha sido muy igualada. Carmen ha tenido la ocasión más clara para las albiazules, y Agama ha podido adelantar a las granotas, pero Sofía ha blocado el esférico.

Guallar ha deshecho el empate con un gol antes del descanso y ha puesto por delante a las alavesas (min 39).

Tras el descanso, la entrenadora de las vitorianas, Andrea Esteban, ha realizado su primer cambio en el minuto 60. Paula León han entrado al terreno de juego en lugar deRaquel.

Poco después, Carmen ha puesto el 2-0 en el marcador (min. 70). Tras el gol Esteban ha metido de refresco a Almudena para dar descanso a Navajas en el 73. Acto seguido, en el minuto 74, Merche ha hecho el tercer gol para el Alavés, y Paula León ha metido el cuarto en el 81, completando la goleada.