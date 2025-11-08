Alavés LaLiga EA Sports El Alavés cae por la mínima ante el Girona (1-0) L. U. | EITB Publicado: 08/11/2025 16:17 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2025 17:20 (UTC+1) El equipo babazorro se va al parón con una derrota. En la primera parte, el dominio ha sido del Girona y se ha adelantado en el marcador gracias al gol de Tsygankov. En la segunda mitad, el conjunto albiazul ha tenido ocasiones para empatar, pero no ha encontrado el premio. Girona VS. Alavés Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Alavesek porrota jaso du Gironaren aurka (1-0)

El Alavés ha perdido por 1-0 contra el Girona este sábado en el partido de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Montilvi.

El Girona ha tenido sometido al equipo albiazul en la primera mitad y se ha adelantado gracias al gol de Tsygankov. El equipo babazorro ha dado un paso adelante con el arranque de la segunda parte, teniendo ocasiones para empatar. Al final no ha encontrado el premio y el Girona se ha llevado los tres puntos, que le sacan del descenso.

En la primera parte del partido el dominio ha sido del Girona y la presión alta e intensa ha sido agobiante por parte del equipo local. Los de Míchel, sabedores de la situación en la que viven, han salido con el cuchillo entre los dientes y, en el minuto siete, ha avisado Bryan Gil con un tiro duro que ha atrapado Sivera en dos tiempos.

En la siguiente jugada ha llegado la primera clara ocasión del Alavés. En una gran acción entre Mariano y Denis Suárez, éste último ha rematado con gran peligro, pero se ha encontrado con el cuerpo del portero argentino Gazzaniga.

En el 16, Bryan Gil ha encarado a Calebe, apurando hasta línea de fondo, la ha puesto al segundo palo y Tsygankov se ha elevado ante Yusi para anotar de cabeza tras tocar en el palo. (1-0)

El equipo babazorro se encontraba desubicado y superado en la mitad de campo, no encontraba Coudet la manera de parar los pases entre líneas. Pero en los últimos minutos antes del descanso Aleñá ha rozado el empate.

Coudet ha hecho un triple cambio al descanso, Jon Guridi, Abde Rebbach y Carlos Vicente por Aleñá, Calebe Gonçalves y Mariano, y el Alavés ha dado un paso adelante con el arranque de la segunda parte.

En el minuto 53, Blanco, solo en el área pequeña local, ha hecho el 1-1 tras un saque de esquina, pero ha sido invalidado por fuera de juego a instancias del VAR.

La acción ha despertado al equipo de Míchel y le ha recordado la necesidad imperiosa del triunfo. El Alavés ya solo ha podido inquietar con un disparo sin ángulo, muy desviado, de Toni Martínez.

Las dos ocasiones más claras de la segunda mitad han sido locales, ambas del uruguayo Cristhian Stuani: primero un defensa ha desviado un chut suyo y, ya en el tramo final, el árbitro ha anulado el 2-0 por un fuera de juego.