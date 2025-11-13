Alavés Copa del Rey Cambian horario y fecha del Portugalete-Alavés de la segunda eliminatoria de Copa EITB Media Publicado: 13/11/2025 19:46 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2025 19:53 (UTC+1) Finalmente, el derbi se disputará el martes, 2 de diciembre, a las 19:00 horas. Inicialmente, se iba dilucidar el miércoles, 3 de diciembre, a las 21:00 horas. Primera eliminatoria copera disputada entre Getxo y Alavés. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kopako bigarren kanporaketako Portugalete-Alaves norgehiagokaren data eta ordutegia aldatu dituzte

Finalmente, el partido Portugalete-Alavés se disputará el martes, 2 de diciembre, a las 19:00 horas en el estado de La Florida de la villa vizcaína, según ha confirmado el club alavés.

Inicialmente, el derbi entre el equipo portugalujo y el Glorioso se iba dilucidar el miércoles, 3 de diciembre, a las 21:00 horas.