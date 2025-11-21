Alavés Propuesta de sanción La Comisión Antiviolencia propone cerrar un mes Mendizorroza por exhibir murales de Iraultza 1921 Agencias | EITB Publicado: 21/11/2025 20:18 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2025 21:42 (UTC+1) La Comisión Antiviolencia pide la clausura del estadio al considerar que el club albiazul "apoya a aficionados radicales". El Deportivo Alavés ha anunciado que presentará alegaciones, mientras que el grupo Iraultza 1921 ha aclarado que ya borró su firma de los murales. Un mural del estadio Mendizorrotza. Foto: EFE Whatsapp

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este viernes sancionar al Deportivo Alavés con una multa de 60.001 euros y la clausura de su estadio durante un mes por no borrar los murales de Iraultza 1921, al que califica como "grupo ultra".

"El Estadio de Mendizorroza cuenta con murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra Iraultza 1921 en su fachada exterior. La Comisión Antiviolencia recabó informes de seguridad y, en su reunión del pasado 28 de octubre, propuso una multa de 40.000 euros por la exhibición de estos dibujos. Sin embargo, los murales no fueron retirados", expone la Comisión Antiviolencia en su comunicado.

Por su parte, el Deportivo Alavés ha anunciado que presentará alegaciones contra el intento de clausura de Mendizorrotza y ha subrayado que seguirá protegiendo su "historia y legado".

"El club mantiene un firme compromiso con la preservación de su historia. Los murales presentes en el exterior del estadio son una representación gráfica del legado centenario del Deportivo Alavés y una forma de honrar a las personas, colectivos e hitos que han contribuido a construir lo que hoy es nuestra entidad", señala el club barbazorro en un comunicado publicado a última hora de la tarde del viernes.



Asimismo, destaca que "todos los actos llevados a cabo son parte del legado de un club" y afirma que "su preservación es un deber colectivo y un valor esencial del deporte". "Comprenderlo y respetarlo es una responsabilidad que nos concierne a todos: instituciones, clubes y aficiones", apunta la entidad.



El Deportivo Alavés reafirma también "su compromiso con un entorno deportivo respetuoso y alejado de cualquier forma de violencia" y anuncia que presentará" las alegaciones correspondientes para proteger, difundir y honrar su legado, fortaleciendo la historia, los valores y a aquellos que nos han acompañado durante más de 100 años".

Por último, la entidad quiere "invitar a todos a descubrir los murales y conocer la historia del Deportivo Alavés, así como a las figuras que, durante generaciones, han forjado una identidad y un sentimiento que se transmite de padres a hijos y que une a miles de personas en torno a un mismo escudo".

Por su parte, Iraultza 1921 ha aclarado que ya ha borrado su firma de los murales de Mendizorrotza "en un acto de responsabilidad para no perjudicar al alavesismo".