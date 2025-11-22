Alavés LaLiga EA Sports El Alavés cae en su feudo ante el Celta (0-1) EITB Publicado: 22/11/2025 16:09 (UTC+1) Última actualización: 22/11/2025 16:18 (UTC+1) Segunda derrota del equipo de Chacho Coudet en Mendizorrotza. El único gol del encuentro lo ha marcado el capitán vigués Yago Aspas de penalti. Alavés VS. Celta Foto: EFE Whatsapp

AVANCE

El Deportivo Alavés ha perdido por 0-1 contra el Celta de Vigo, este sábado, en el partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorrotza.

En los primeros compases del partido, los dos equipos han peleado por imponer su juego, pero ha habido imprecisiones en los últimos metros de las áreas. El Alavés ha intentado los ataques por bandas, especialmente por la derecha, por donde han transcurrido la mayoría de sus ataques, pero se ha encontrado con una defensa muy bien colocada. Los babazorros no han podido romper con el ritmo que imponía el Celta.

Ha sido una primera parte gris, con un solo remate a puerta. El local Toni Martínez ha tenido, en el minuto 33 minutos, la mejor opción para marcar tras un despeje de la zaga visitante, pero su disparo se ha marchado fuera.

Finalmente, los dos equipos se han retirado a los vestuarios de Mendizorrotza, después de haber firmado una primera parte muy plana.