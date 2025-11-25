Alavés LaLiga Los aficionados babazorros conocerán el viernes si dispondrán de 470 entradas para el Spotify Camp Nou EITB Media Publicado: 25/11/2025 16:35 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2025 17:03 (UTC+1) LaLiga deberá aprobar la ubicación de los seguidores albiazules en el Spotify Camp Nou, de cara al encuentro que tendrá lugar este sábado entre los dos equipos. El Spotify Camp Nou todavía en obras. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Zale babazorroek ostiralean jakingo dute Spotify Camp Nourako 470 sarrera izango dituzten ala ez

El Deportivo Alavés ha informado este martes, a instancias del FC Barcelona, de que LaLiga deberá aprobar la ubicación de los seguidores albiazules en el Spotify Camp Nou, de cara al encuentro que tendrá lugar este sábado entre los dos equipos.

"La confirmación definitiva sobre la disponibilidad del sector visitante depende de una revisión técnica de LaLiga, que se realizará el viernes 28 de noviembre", han explicado desde el club catalán.

Ese día se conocerá si las 470 entradas asignadas se podrán entregar finalmente a la afición albiazul.

"Publicamos esta información con el objetivo de garantizar la máxima transparencia y evitar posibles inconvenientes a quienes estén organizando su desplazamiento", han aclarado desde la entidad vitoriana.