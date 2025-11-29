Alavés LaLiga EA Sports El Alavés sorprende al Barça, pero acaba derrotado en el Spotify Camp Nou (3-1) G. P. A. | EITB Publicado: 29/11/2025 19:06 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2025 20:24 (UTC+1) El conjunto babazorro se ha adelantado con un gol de Pablo Ibañez cuando apenas habian transcurrido 43 segundos del inicio del partido, pero los de Hansi Flick han logrado la remontada con un tanto de Lamine Yamal y un doblete de Dani Olmo. Antonio Blanco y Robert Lewandowski. EFE Whatsapp

El Deportivo Alavés ha perdido 3-1 ante el FC Barcelona esta tarde en el Spotify Camp Nou, después de adelantarse en el marcador con un tempranero gol de Pablo Ibañez. Lamine Yamal y Dani Olmo, con un doblete, han culminado la remontada culé.

El conjunto babazarro ha comenzado el encuentro con mucho descaro y Pablo Ibáñez ha anotado el 0-1 a la salida de un córner antes de que se cumpliera el primer minuto de partido.

No obstante, los de Hansi Flick, que han reaccionado inmediatamente, han logrado voltear el resultado antes del descanso. Lamine Yamal ha puesto las tablas, mientras que Dani Olmo ha marcado el 2 a 1 sobre el minuto 25. Raphinha, que hoy ha vuelto al once titular, ha sido el asistente de ambos goles.

Minutos antes de que los locales culminaran la remontada, Joan García ha realizado una parada espectacular para evitar el segundo del Alavés.

En la reanudación, el Barça se ha hecho con el control absoloto del balón y ha generado varias ocasiones de peligro para marcar y cerrar el partido. No lo ha hecho, y el equipo del Chacho Coudet ha dado un paso adelante para buscar el empate.

El Barça ha sufrido en el tramo final del partido, hasta que Olmo ha anotado el definitivo 3-1 en la prolongación. El Alavés ha dado la cara en el Spotify Camp Nou, pero lo culés han sido más efectivos, y los babazorros suman así su tercera jornada consecutiva sin ganar en liga.

0-1: Gol de Pablo Ibáñez

1-1: Gol de Lamine Yamal

2-1: Gol de Dani Olmo

3-1: Gol de Dani Olmo