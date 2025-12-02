Alavés Copa del Rey El Alavés logra el pase a dieciseisavos de la Copa ante el Portugalete, que ha plantado cara (0-3) EITB Media Publicado: 02/12/2025 20:56 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2025 23:56 (UTC+1) Los de Coudet han comenzado el encuentro lanzados, ya que se han adelantado en el minuto 2 gracias a un bello tanto de Carlos Vicente. Tras el descanso han rubricado la victoria merced a un gol en propia meta, y Toni Martínez ha hecho el tercero en la prolongación. 1:06 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Alavesek Kopako final-hamaseirenetarako txartela lortu du lanak eman dizkion Portugaleteren aurka (0-3)

El Alavés ha conseguido el pase a la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey tras ganar al Portugalete 0-3 en La Florida. El conjunto portugalujo con el empuje de la afición local, que ha llenado las gradas, ha plantado cara a los vitorianos, pero ha sido suficiente para superar al equipo dirigido por Eduardo Coudet, que este martes cumplía un año al frente del Alavés.

El equipo babazorro ha comenzado el choque copero de una manera excelente, ya que apenas corría el minuto dos cuando el gallego Carlos Vicente ha logrado controlar un pase largo dentro del área portugaluja y ha sacado un disparo inapelable que ha puesto el 0-1 en el luminoso.

Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo babazorro se ha ido diluyendo un poco y el Portugalete ha tenido alguna que otra opción para a hacer el empate. El conjunto vitoriano también ha tenido una buena ocasión de hacer el 0-2, pero el portero del Portugalete, Ibon González, ha repelido con el pie el disparo de Toni Martínez dentro del área. Así, el marcador no se ha movido más antes del descanso.

En la reanudación del encuentro, el delantero babazorro ha vuelto a disponer de otra opción de marcar ante Ibon González, pero el portero de los portugalujos ha vuelto a sacar su disparo con el pie.

Tras una jugada polémica en el área del Alavés ha llegado la sentencia del equipo vitoriano. Toni Martínez ha robado un balón y su centro ha sido introducido en la red por un defensor portugalujo. En la jugada previa, el árbitro ha amonestado a un jugador del equipo jarrillero por simular la caída en el área, pero podría haber contacto y señalado penalti.

Prácticamente en el minuto 90 Toni Martínez ha hecho bueno el dicho de 'a la tercera va a la vencida', ya que ha convertido en su tercera ocasión, haciendo el tercer tanto y cerrando el choque.

Ficha técnica:

0 - Portugalete: Ibon González; Gonzalo Alfaro, Ander González, Oier del Cura, Gorka Tapiador (Corres, m.75), Iñaki Recio; Iker Llamazares, Yeray Cuello (Andoni Pérez, m.75): Pedro Belar (Lete, m.66), Gorka Crespo (Iñaki Bilbao, m.82); y Xabi Gómez (Alex Pérez, m.66).

3 - Alavés: Raúl Fernández; Egoitz Muñoz, ProMoussa Diarra, Protesoni, Yusi Enríquez Xanet Olaiz, m.89); Vicente, Guevara (Blanco, m.63), Guridi (Ibáñez, m.63), Aleñá (Izei Hernández, m.84); Toni Martínez y Mariano (Mañas, m.63).

Goles: 0-1, m.2: Carlos Vicente. 0-2, m.71: Tapiador, en propia puerta.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Del Cura (m.36), Alex Pérez (m.70) y a los visitantes Guridi (m.21), Mariano (m.34) y Yusi.

Incidencias: Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en un campo de La Florida (Portugalete) abarrotado por 3000 espectadores. De ellos unos 200 aficionados visitantes.