Alavés

Renovación

Nahuel Tenaglia renueva con el Alavés tres temporadas más

EITB MEDIA

Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés, desde que llegó a Vitoria-Gasteiz en febrero de 2022.

  • Foto de archivo de Nahuel Tenaglia

    Foto de archivo de Nahuel Tenaglia. EITB MEDIA

El Deportivo Alavés y Nahuel Tenaglia han ampliado su vinculación hasta el año 2029, según ha anunciado el club babazorro este miércoles. 

Desde su llegada a Vitoria-Gasteiz en febrero del 2022, Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés, y en ese tiempo ha aportado siete goles y 6 asistencias decisivas.

Además, esta temporada el argentino es el segundo jugador de campo más utilizado por el Chacho Coudet, con 1170 minutos en LaLiga Ea Sports.

