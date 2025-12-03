Alavés
Renovación
Nahuel Tenaglia renueva con el Alavés tres temporadas más
EITB MEDIA
Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés, desde que llegó a Vitoria-Gasteiz en febrero de 2022.
Foto de archivo de Nahuel Tenaglia. EITB MEDIA
El Deportivo Alavés y Nahuel Tenaglia han ampliado su vinculación hasta el año 2029, según ha anunciado el club babazorro este miércoles.
Desde su llegada a Vitoria-Gasteiz en febrero del 2022, Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés, y en ese tiempo ha aportado siete goles y 6 asistencias decisivas.
Además, esta temporada el argentino es el segundo jugador de campo más utilizado por el Chacho Coudet, con 1170 minutos en LaLiga Ea Sports.
¿¿¿¿¿¿¿ ¿ | @NahuelTenaglia, compromiso, garra y corazón albiazul hasta 2029.— Deportivo Alavés (@Alaves) December 3, 2025
¿¿ https://t.co/ZkpmffCGxU#Tenaglia2029#Gutarikoak | #GoazenGlorioso ¿¿¿ pic.twitter.com/p6Fksh8rTL