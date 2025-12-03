Alavés Renovación Nahuel Tenaglia renueva con el Alavés tres temporadas más EITB MEDIA Publicado: 03/12/2025 12:54 (UTC+1) Última actualización: 03/12/2025 12:54 (UTC+1) Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés, desde que llegó a Vitoria-Gasteiz en febrero de 2022. Foto de archivo de Nahuel Tenaglia. EITB MEDIA Whatsapp

El Deportivo Alavés y Nahuel Tenaglia han ampliado su vinculación hasta el año 2029, según ha anunciado el club babazorro este miércoles.

Desde su llegada a Vitoria-Gasteiz en febrero del 2022, Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés, y en ese tiempo ha aportado siete goles y 6 asistencias decisivas.

Además, esta temporada el argentino es el segundo jugador de campo más utilizado por el Chacho Coudet, con 1170 minutos en LaLiga Ea Sports.