Alavés LaLiga Santander El Alavés pierde contra el Levante y firma el descenso (3-1) I. G. | EITB Media Publicado: 15/05/2022 21:28 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2022 22:50 (UTC+2) El equipo vitoriano necesitaba puntuar para poder seguir aspirando a la permanencia y, aunque han sido los primeros en marcar, el Levante ha dado la vuelta al marcador y el Alavés jugará en Segunda la próxima temporada.

El Alavés ha perdido 3-1 en casa del Levante y se ha quedado sin opciones para aspirar a la permanencia. Por ello, la siguiente temporada jugará en Segunda División, tras un partido en el que se adelantó en el marcador al final de una primera mitad nivelada, pero en el que se hundió en la segunda.

El gol de Joselu hizo soñar al equipo vasco, pero el empate de Duarte al comienzo de la segunda mitad cambió el signo del choque con un equipo local más incisivo y superior.

El Levante fue mejor tras la igualada y cuando el rival se abrió, encontró espacios al contragolpe para ofrecer un triunfo a su afición en su despedida en casa de Primera y provocar el descenso del rival con tantos de Roger y, en la prolongación, de Morales cuando el Alavés estaba volcado en ataque.

El partido no tuvo intensidad en su fase inicial a pesar de la diferencia entre lo que unos y otros se jugaban. Los locales salían con el balón controlado desde atrás, pero más allá de la línea medular las ideas se agotaban.



El Alavés, su parte, no imprimió un ritmo fuerte al juego, aunque presionó arriba y cuando el balón llegaba a su retaguardia era despejado sin apenas pasar por la creación del centro del campo.



No había gran diferencia entre el juego de ambos equipos y tampoco acciones de peligro hasta que en un envío largo al área, Joselu batió la meta del Levante.



En la segunda parte, un testarazo de Duarte a la salida de un córner lanzado por Morales devolvió las tablas al marcador al comienzo de la segunda mitad.



No reaccionó el Alavés, mientras que el Levante creció en confianza. Fruto de una contra llegó el 2-1 tras un rechace de Pacheco que aprovechó Roger Martí.



Al final, el Alavés buscó el gol con balones largos, peor no creó peligro y dio opción al Levante a generarlo a la contra con varias opciones para ampliar el marcador. Hasta que Morales hizo el 3-1.





Ficha técnica

3 - Levante: Primo, Son, Vezo, Duarte, Saracchi (Coke, m.76), Cantero (Pepelu, m.65), Malsa (Dani Gómez, m.65), Campaña, Bardhi (Miramón, m.79), Morales y Roger (Soldado, m.76)



1 - Alavés: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia (Tenaglia, m.81), Lejeune, Rubén Duarte (Tenas, m.81), Pere Pons (Manu Vallejo, m.70), Escalante, Miguel (Manu García, m.57), Jason (Edagr, m.57), Luis Rioja y Joselu.



Goles: 0-1, m.37: Joselu. 1-1, m.53: Duarte. 2-1, m.75: Roger. 3-1, m.95: Morales.



Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó por el Levante a Campaña (m.17), Morales (m.29), Saracchi (m.36), Malsa (m.58) y Soldado (m.86) y por el Alavés a Pere Pons (m.38), Miguel (m.54), Edgar (m.71), Tenas (m.89) y Lejeune (m.94).