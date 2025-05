Alavés LALIGA EA SPORTS El Alavés cumple en Valladolid y sella la permanencia en Primera División (0-1) G. P. A. | EITB MEDIA Publicado: 18/05/2025 21:15 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2025 22:11 (UTC+2) Kike García, con un gol de penalti, dio el ansiado triunfo al conjunto del 'Chacho' Coudet, que dominó en la primera parte y sufrió en el tramo final del encuentro. Los jugadores del Alavés celebran el gol de Kike García. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alavesek lehen mailan jarraituko du datorren denboraldian, Valladoliden garaipena lortuta (0-1)

El Deportivo Alavés ha certificado matemáticamente la permanencia en LaLiga EA Sports tras vencer a domicilio al Valladolid gracias un gol de penalti de Kike García.

El conjunto del 'Chacho' Coudet llegaba con la necesidad de llevarse el triunfo y salió a por todas desde el inicio. El partido no fue bueno y el Valladolid, descendido desde hace varias jornadas, ofreció una imagen bastante pobre.

Los vitorianos, que dominaron en la primera parte, se adelantaron el marcador en el minuto 17. Cenk derribó en el área a Tenaglia, el colegiado no dudó, señaló penalti y Kike García no falló desde los once metros.

En la segunda mitad, el Alavés tuvo un par de ocasiones para cerrar el partido, pero no lo hizo, y en el tramo final el Valladolid le puso en aprietos.

Los babazorros, aunque algo atenazados por los nervios por todo lo que tenían en juego, se defendieron bien y con el pitido final se desató la locura. El Alavés seguirá siendo equipo de Primera División una temporada más.

EL GOL DE KIKE GARCIA: