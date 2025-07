Athletic Club Renovación de Nico Williams De Marcos: "Nico ha sido muy prudente, ha tenido su tiempo para reflexionar y ha tomado una decisión" Agencias | EITB Media Publicado: 04/07/2025 20:17 (UTC+2) Última actualización: 04/07/2025 21:07 (UTC+2) En una entrevista en Radio Euskadi, Oscar de Marcos ha celebrado que Nico Williams haya decidido continuar en el Athletic y ha reconocido que en las últimas semanas ha hablado con el extremo navarro. Oscar de Marcos durante su acto de despedida en Lezama. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: De Marcos: "Nicok zuhurtzia handiz jokatu du, eta hausnartutako erabakia hartu du"

Noticias (1) Nico Williams renueva con el Athletic hasta 2035

Oscar de Marcos, leyenda del Athletic Club y capitán del equipo rojiblanco hasta su retirada al final de la pasada temporada, cree que la renovación de Nico Williams hasta 2035 anunciada este viernes tiene "un valor incalculable" para la entidad bilbaína y ha destacado que el extremo navarro siempre se ha mostrado "muy prudente".

"El Athletic tiene que estar contentísimo por lo que significa esta decisión que ha tomado Nico. Creo que es fundamental para el Athletic", ha subrayado en los micrófonos de Radio Euskadi el futbolista de campo que más partidos ha disputado con la camiseta rojiblanca (573).

Sobre los constantes rumores que casi daban por hecho el fichaje del jugador por el Barça, De Marcos comentó que "Nico ha pertenecido y sigue perteneciendo al Athletic, en ningún momento ha dejado de hacerlo y en ningún momento él se ha pronunciado".

"Simplemente se ha hablado mucho de una situación; el propio jugador podría estar en su derecho de pensar y de que se le pasaran por la cabeza distintas situaciones. Es una situación complicada para cualquier jugador y más cuando tienes 23 años", ha reflexionado.

"Creo que (Nico) se ha mantenido muy prudente, ha tenido su tiempo para reflexionar y ha tomado una decisión que es incalculable por lo que significa. En la mayoría de los clubes del mundo hubiese sido mucho más fácil seguir la corriente y salir. Y él continúa en el Athletic y además lo alarga muchísimas temporadas", ha añadido De Marcos.

El alavés ha apuntado, además, que este tipo de noticias hacen "más único" al club rojiblanco y ha insistido en que "es para sentirse orgullosísimo como aficionado del Athletic".

De Marcos, por último, ha admitido que en las últimas semanas ha estado en contacto tanto con Nico como con Iñaki, que heredará el brazalete de capitán la próxima temporada.

"He hablado con los dos, sobre todo con Iñaki. Cada situación es muy personal y diferente y la decisión la tiene que tomar cada uno. Siempre estamos en contacto y siempre lo vamos a estar. Para mí Iñaki ha sido como mi hermano pequeño en el vestuario. Nico ya tiene a su hermano como referencia, pero sabe que me tiene aquí como me ha tenido su hermano", ha concluido.