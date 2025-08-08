Athletic Club Liga F El Athletic jugará en San Mamés ante el Barcelona y el Real Madrid en la Liga F EITB Publicado: 08/08/2025 14:04 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2025 14:54 (UTC+2) Además, tanto el Athletic como la Real Sociedad han anunciado la creación de un abono para ver toda la temporada al equipo femenino. Maite Zubieta, frente al Real Madrid. Foto: EFE Whatsapp

El equipo femenino del Athletic Club jugará esta próxima temporada en San Mamés los partidos de la Liga F que le medirán al FC Barcelona y el Real Madrid, según ha informado este viernes el club bilbaíno.

Esos dos partidos tienen como fechas de referencia las del 7 de septiembre frente al conjunto azulgrana, la correspondiente a la segunda jornada de la Liga F, y el 12 de octubre contra el equipo blanco, la de la séptima fecha.

Abonos de temporada

Tanto el Athletic como la Real Sociedad han anunciado la creación de un abono para ver toda la temporada al equipo femenino.

En el caso de las rojiblancas, incluye los partidos que se jugarán en San Mamés y en Lezama, al precio de 45 euros. En ese abono están incluidos los 15 partidos del curso 2025-2026 de la Liga F.

Por su parte, el abono de las txuri-urdin permitirá ver todos los partidos locales, al precio de 95 euros, teniendo descuentos los más jóvenes. El carné no tendrá numeración, pero el asiento estará asegurado siempre.