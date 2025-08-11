Athletic Club Primera RFEF Claudia Fernández y Nerea Bengoa jugarán en el Alavés, cedidas por el Athletic Club EITB Media Publicado: 11/08/2025 13:48 (UTC+2) Última actualización: 11/08/2025 13:48 (UTC+2) Fernández llega al conjunto albiazul tras haber debutado en la Liga F con el primer equipo rojiblanco en la campaña 2024-2025, mientras que Bengoa completará su segunda temporada consecutiva en la entidad gasteiztarra. Nerea Bengoa y Claudia Fernández. Foto: EITB Media Whatsapp

Claudia Fernández y Nerea Bengoa jugarán en el Deportivo Alavés que milita en Primera RFEF, segunda categoría del fútbol estatal, cedidas por el Athletic Club. Ambos clubes han llegado a un acuerdo para las cesiones de dichas jugadoras.

Fernández estuvo el año pasado a caballo entre el filial rojiblanco y el primer equipo y pudo debutar en la Liga F; lo hizo en San Mamés, el 18 de enero de 2025 ante el Barcelona y desde entonces participó en tres encuentros más en la máxima categoría. Además, la mediapunta de tan solo 22 años jugó con el filial 23 partidos en los que marcó cuatro goles.

Bengoa repetirá cesión a la entidad albiazul. La central de 24 años disputó un total de 22 encuentros el pasado curso, incluyendo los playoffs de ascenso donde el club gasteiztarra cayó ante el Cacereño y perdió la opción de regresar a Liga F.