Athletic Club Recuperada Bibiane Schulze recibe el alta médica 11 meses después de su grave lesión de rodilla EITB Publicado: 15/08/2025 15:37 (UTC+2) Última actualización: 15/08/2025 15:37 (UTC+2) La central se rompió el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el 21 de septiembre durante un entrenamiento y un mes más tarde pasó por el quirófano para solucionar la lesión. Bibiane Schulze. Foto: Athletic Club Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bibiane Schulzek alta medikoa jaso du, belauneko lesio larria izan eta 11 hilabetera

La jugadora del Athletic Club Bibiane Schulze ha recibido el alta médica 11 meses después de la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre del pasado año, según ha confirmado este viernes la entidad rojiblanca.

La central internacional por Alemania se rompió el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el 21 de septiembre durante un entrenamiento y un mes más tarde pasó por el quirófano para solucionar la lesión.

Una vez culminado el proceso de recuperación, Schulze se encuentra "a disposición" del técnico, Javi Lerga, "desde este fin de semana" en el que el Athletic afronta la semifinal de la Euskal Herria Kopa frente al Eibar, este sábado en Amurrio (19:00 horas).