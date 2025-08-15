Athletic Club Cesión Peio Canales jugará cedido en el Racing de Santander EITB Publicado: 15/08/2025 15:56 (UTC+2) Última actualización: 15/08/2025 15:56 (UTC+2) El centrocampista vivirá su primera experiencia lejos de Lezama en LaLiga Hypermotion. Peio Canales. Foto: Athletic Whatsapp

Euskaraz irakurri: Peio Canalesek utzita jokatuko du Racingen

Peio Canales jugará la próxima temporada en calidad de cedido en el Racing de Santander, conjunto de LaLiga Hypermotion. El de Barrika afrontará así su debut en la categoría de plata, después de haber alternado durante el último curso su papel en el Bilbao Athletic con varias apariciones en partidos del primer equipo dirigido por Ernesto Valverde.

Será su primera salida de Lezama desde que se incorporara al fútbol base rojiblanco en edad alevín hace casi una década.

La cesión del centrocampista contempla penalizaciones por no participación y cuantías variables por rendimiento, pero no incluye opción de compra, de modo que Canales, que debutó con el Athletic en septiembre de 2024 ante el Sevilla FC en San Mamés y suma ocho partidos oficiales como león, regresará al término de la campaña para reincorporarse a la disciplina rojiblanca.