Athletic Club
LaLiga EA Sports
El Athletic vence al Sevilla en un revoltoso partido (3-2)
I. G. | EITB
Nico Williams, de penalti, Maroan y Navarro han estrenado el marcador para los rojiblancos, logrando una victoria que por momentos se les ha complicado.
Robert Navarro ha marcado el gol de la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek Sevilla garaitu du uste baino partida korapilatsuagoan (3-2)
El Athletic Club ha ganado por 3-2 contra el Sevilla este domingo en su estreno en LaLiga EA Sports 2025-2026 disputado en San Mamés. Nico Williams, de penalti, Maroan y Navarro han estrenado el marcador para los rojiblancos, logrando una victoria que por momentos se les ha complicado.
Los 'leones' han comenzado muy fuertes desde las primeras jugadas, y poco han necesitado para acechar el área de un rival que no se ha encontrado cómodo en el campo. Areso, reciente fichaje rojiblanco, ha estado muy activo por la banda derecha, y de sus botas han salido las primeras ocasiones, entre ellas un centro que por muy poco no ha llegado Maroan.
El Sevilla ha tenido un papel más defensivo, pero en un despiste defensivo de los vascos Adams ha puesto en aprietos a Unai Simón, quien ha puesto fuerte el brazo para desviar su disparo.
Nico Williams no ha tenido suerte en una magnífica jugada individual que ha terminado él mismo con un disparo que ha chocado con un rival. En cambio, en la siguiente jugada sí que ha tenido suerte el Athletic cuando un centro del rival desde la izquierda ha golpeado en Areso y casi acaba dentro de la portería, pero el poste lo ha evitado.
Con el paso de los minutos los visitantes han ganado fuerza en ataque; incluso han llegado a marcar, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego.
Y en ese momento, Nico ha sido derribado en el área y el árbitro ha pitado penalti. El mismo Nico se ha encargado de lanzarlo y ha marcado el primer gol de la temporada de los rojiblancos (1-0).
Antes del descanso, el pequeño de los Williams se ha vuelto ha marcar una excelente jugada individual para, con un poco de fortuna cedérsela a Maroan y que el delantero marcara a placer y portería vacía (2-0).
Nada más empezar la segunda parte, Nico ha podido marcar el doblete, pero el disparo se le ha ido desviado al poste.
Pero el Sevilla no se ha rendido, y Lukébakio ha recortado distancias con un zurdazo desde fuera del área (2-1).
Con el gol los visitantes se han venido arriba y el Athletic ha tenido que dar un paso atrás y defender. Unai Simón ha tenido que volver a aparecer para salvar al equipo. Y al de poco, Agoume ha empatado el partido con un tiro colocado (2-2).
En el minuto 81, Navarro, que llevaba pocos minutos en el campo, ha aprovechado un centro mordido para rematar como podía y dar al Athletic el gol de la victoria (3-2).
Ficha técnica:
3 - Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel, m.83), Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Vesga, m.77), Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer (Navarro, m.66), Nico Williams (Rego, m.83); y Maroan Sannadi (Guruzeta, m.66).
2 - Sevilla: Nyland; Juanlu, Castrín (Januzaj, m.71), Kike Salas, Carmona; Gudelj (Marcao,m.82), Agoumé; Lukebakio, Sow (Isaac, m.87), Idumbo (Ejuke, m.46); y Akor Adams.
Goles: 1-0, m.36: Nico Williams. 2-0, m.43: Maroan Sannadi. 2-1, m.60: Lukebakio. 2-2, m.72: Agoumé. 3-2, m.80: Robert Navarro.
Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales, y a los visitantes Castrín (m.6), Agoumé (m.37).