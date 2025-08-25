Athletic Club LaLiga EA Sports El Athletic vence al Rayo gracias al gol del reaparecido Sancet (1-0) L. E. A. | EITB Publicado: 25/08/2025 21:37 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2025 23:52 (UTC+2) En un partido de menos a más, los de Valverde han sumado una victoria, la segunda consecutiva, ante un Rayo que tuvo sus mejores minutos en la primera mitad. Los jugadores del Athletic celebran el gol de Sancet. Foto: Efe. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sancetek garaipena eman dio Athletici Rayoren aurka, bere azken lesiotik itzuli berritan (1-0)

El Athletic se ha impuesto por 2-1 al Rayo Vallecano en San Mamés en el partido de la 2ª jornada de la Liga EA Sports. El único gol del partido lo ha marcado Oihan Sancet, de penalti, en el minuto 66 de partido.

Ernesto Valverde ha repetido el once con el que en la primera jornada de liga se impuso al Sevilla, también en San Mamés, por 3-2. Las novedades han estado en el banquillo con la vuelta de Oihan Sancet, Beñat Prados y Unai Gómez.

Nada más comenzar, susto para los leones en una mala cesión de Jauregizar que De Frutos no ha podido materializar en gol. El balón se ha paseado por la línea de gol sin encontrar rematador hasta que Yuri la ha despejado.

Tras unos minutos sin apenas ritmo y llenos de imprecisiones por parte de los rojiblancos, el Athletic ha chutado por primera vez entre los tres palos en el minuto 27, con un disparo de Nico Williams que Batalla ha despejado a saque de esquina.

Poco más ha sucedido en el césped de La Catedral, con apenas un par de intentos por parte de un Athletic que ha seguido pecando de impreciso y de poca fluidez de ideas en ataque.

Tras el descanso, Valverde ha metido a Sancet por Maroan. Ha sido el debut del navarro, recién recuperado de una lesión, en la presente temporada.

Los leones han salido más enchufados al ataque e Iñaki Williams ha tenido el gol en sus botas en un centro de su hermano Nico que el mayor de los Williams ha rematado fuera por poco.

Penalti y gol de Sancet

Y en el 65, Martínez Munuera ha pitado penalti riguroso por derribo de Gumbau a Sancet tras consultar la jugada en el VAR.

Ha sido el propio Sancet el encargado de batir a Batalla y adelantar así a los leones en el marcador.

Los rojiblancos han dominado los minutos siguientes, pero sin materializar ese dominio en más goles. Al final, victoria por la mínima para los bilbaínos que vuelven a encadenar dos victorias en las dos primeras jornadas de Liga, algo que no sucedía desde hace 13 años.

Ficha técnica:

1 - Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Prados, m.67), Jauregizar; Iñaki Williams (Guruzeta, m.79), Berenguer (Vesga, m.87), Nico Williams (Unai Gómez, m.87); y Maroan Sannadi (Sancet, m.46).

0 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría (Trejo, m.82); Pathé Ciss, Unai López (Gumbau, m.55); Isi (Nteka,m.79), Pedro Díaz (Fran Pérez, m.55), Álvaro García; y De Frutos (Camello, m.79).

Gol: 1-0, m.66: Sancet, de penalti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Ratiu (m.21), Unai López (m.23), Álvaro (m.69) y Chavarría (m.79).