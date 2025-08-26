Athletic Club Lekue sufre una lesión muscular moderada en el aductor derecho Publicado: 26/08/2025 20:53 (UTC+2) Última actualización: 26/08/2025 21:12 (UTC+2) Iñigo Lekue podría no estar disponible para el encuentro del domingo ante el Betis, después de sufrir un contratiempo físico durante uno de los entrenamientos en Lezama. Iñigo Lekue. Imagen: Athletic Club Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Lekuek giharretako lesioa du eskuineko aduktorean

El lateral del Athletic Iñigo Lekue sufre una lesión muscular de carácter "moderado" en el aductor largo de la pierna derecha, según ha informado este martes el club. Esto podría provocar que el club rojiblanco no disponga de Lekue para el encuentro del próximo domingo frente al Real Betis en el estadio de La Cartuja.

La dolencia se ha producido durante la sesión de entrenamiento matinal en Lezama, y el parte médico emitido por la entidad rojiblanca indica que el jugador queda "pendiente de evolución", sin ofrecer plazos concretos para su recuperación.

¿ PARTE MÉDICO I Iñigo Lekue ¿@ImqEuskadi I #AthleticClub ¿ — Athletic Club (@AthleticClub) August 26, 2025

Lekue, que aún no ha disputado minutos en las dos primeras jornadas de Liga ante Sevilla y Rayo Vallecano, se suma así a la lista de incógnitas en una defensa ya mermada. El equipo de Ernesto Valverde no podrá contar con Unai Egiluz, baja de larga duración por una grave lesión en la rodilla derecha, ni con Yeray Álvarez, suspendido de forma provisional por la UEFA.