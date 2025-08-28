Athletic Club Champions League Dortmund, PSG y Arsenal, entre los rivales más complicados del Athletic en la Champions EITB Publicado: 28/08/2025 19:20 (UTC+2) Última actualización: 28/08/2025 19:39 (UTC+2) En total son ocho equipos, de los que se enfrentará a cuatro en San Mamés y visitará a otros tanto en sus respectivos campos. Trofeo de la Champions League. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Dortmund, PSG eta Arsenal, Athleticen aurkari zailenen artean Txapeldunen Ligan

El Athletic Club ha conocido este jueves los rivales a los que tendrá que enfrentarse en la fase liguera de la Champions League 2025-2026: Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Arsenal, Atalanta, Sporting de Portugal, Slavia Praga, Qarabag y Newcastle.

El conjunto vasco jugará en casa ante PSG (FRA), Arsenal (ING), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atalanta (ITA), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).

Las fechas y los horarios de los enfrentamientos se conocerán este sábado, 30 de agosto.

Esta etapa inicial se disputará entre el 16 de septiembre y el 28 de enero. Los 8 primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del 9 al 24 jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.