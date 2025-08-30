Athletic Club
Champions League
Fechas y horarios de los partidos del Athletic en la Champions League
El Athletic debutará el 16 de septiembre recibiendo al Arsenal en San Mamés y acabará la liguilla en casa enfrentándose al Sporting de Portugal.
Trofeo de la Champions League. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak
La UEFA ha publicado hoy las fechas y los horarios de todos los partidos de la fase de liga de la Champions League. Este es el calendario del Athletic Club en la primera fase de la Liga de Campeones:
16 de septiembre
· Athletic Club - Arsenal FC (18:45)
1 de octubre
· Borussia Dortmund – Athletic Club (21:00)
22 de octubre
· Athletic Club - Qarabag FK (18:45)
5 de noviembre
· Newcastle United FC – Athletic Club (21:00)
25 de noviembre
· SK Slavia Praha – Athletic Club (21:00)
10 de diciembre
· Athletic Club- Paris Saint-Germain (21:00)
21 de enero
· Atalanta BC – Athletic Club (21:00)
28 de enero
· Athletic Club- Sporting Clube de Portugal (21:00)