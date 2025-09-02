Athletic Club Cesión El Athletic cede a Unai Vencedor al Levante, hasta junio de 2026 EITB Publicado: 02/09/2025 00:33 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2025 00:36 (UTC+2) El centrocampista, de 24 años, jugará en calidad de cedido por tercera vez en su carrera, tras haberlo hecho, en las dos últimas temporadas, en el Eibar y en el Racing de Santander. Vencedor, de esta manera, regresa a LaLiga EA Sports, con el Levante. Unai Vencedor, en un partido de la temporada 2021-22. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Unai Vencedorrek Levanten jokatuko du, Athleticek utzita, 2026ko ekainera arte

El Athletic ha cedido al centrocampista Unai Vencedor al Levante, hasta el 30 de junio de 2026 y sin opción de compra, según ha anunciado este lunes por la noche el club bilbaíno.

Vencedor, de 24 años, jugará en calidad de cedido por tercera vez en su carrera, tras haberlo hecho, en las dos últimas temporadas, en el Eibar y en el Racing de Santander. El futbolista, de esta manera, regresa a LaLiga EA Sports, con el Levante.

El Athletic ha precisado que el acuerdo alcanzado con el Levante incluye bonus por objetivos colectivos y penalizaciones económicas por no participación.