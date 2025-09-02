Athletic Club
Cesión
El Athletic cede a Unai Vencedor al Levante, hasta junio de 2026
EITB
El centrocampista, de 24 años, jugará en calidad de cedido por tercera vez en su carrera, tras haberlo hecho, en las dos últimas temporadas, en el Eibar y en el Racing de Santander. Vencedor, de esta manera, regresa a LaLiga EA Sports, con el Levante.
-
Unai Vencedor, en un partido de la temporada 2021-22. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Unai Vencedorrek Levanten jokatuko du, Athleticek utzita, 2026ko ekainera arte
El Athletic ha cedido al centrocampista Unai Vencedor al Levante, hasta el 30 de junio de 2026 y sin opción de compra, según ha anunciado este lunes por la noche el club bilbaíno.
Vencedor, de 24 años, jugará en calidad de cedido por tercera vez en su carrera, tras haberlo hecho, en las dos últimas temporadas, en el Eibar y en el Racing de Santander. El futbolista, de esta manera, regresa a LaLiga EA Sports, con el Levante.
El Athletic ha precisado que el acuerdo alcanzado con el Levante incluye bonus por objetivos colectivos y penalizaciones económicas por no participación.