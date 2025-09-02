Athletic Club Fichaje El Athletic, con problemas para inscribir a Laporte en LaLiga EITB Publicado: 02/09/2025 20:11 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2025 20:11 (UTC+2) Tal y como afirman varios medios de comunicación, parte de la documentación que debía ser presentada el lunes, que correspondía al Al-Nassr, no fue enviada antes de la conclusión del plazo determinado para ello. La FIFA estudia el caso. Aymeric Laporte, en imagen de archivo. Foto: EFE. Whatsapp

El Athletic se encuentra en dificultades para inscribir a Aymeric Laporte en LaLiga, según han afirmado varios medios de comunicación este martes por la tarde. Tal y como recogen, parte de la documentación que debía ser presentada el lunes, que correspondía al Al-Nassr, club de Arabia Saudí en el que el central ha jugado en las dos últimas temporadas, no fue enviada antes de la conclusión del plazo determinado para ello. La FIFA estudia el caso, y el Athletic permanece a la espera de saber si podrá contar con el defensa de manera inmediata o, por el contrario, deberá aguardar hasta el siguiente mercado de fichajes.

El diario deportivo Marca ha sido el primero en publicar la noticia. En concreto, lo que no habría llegado a tiempo es el transfer internacional del jugador. El Athletic, tras negociar con el Al-Nassr, presentó de manera adecuada la petición de fichar a Laporte y aportó la documentación requerida, pero el club saudí no lo hizo en su totalidad.

De esta manera, el conjunto bilbaíno todavía no puede inscribir a Aymeric Laporte en LaLiga, hasta que la FIFA determine que lo permite.