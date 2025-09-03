Athletic Club FICHAJE FRUSTRADO El Athletic comunica que “de momento” no podrá incorporar a Laporte EITB Publicado: 03/09/2025 17:10 (UTC+2) Última actualización: 03/09/2025 17:25 (UTC+2) Según la entidad rojiblanca, “la FIFA rechaza inicialmente la tramitación del CTI” del jugador francés. Aymeric Laporte. Imagen de archivo Whatsapp

Euskaraz irakurri: Laporte ezingo da Athleticeko jokalaria izan, momentuz

El Athletic Club ha informado que "de momento no podrá incorporar" a Aymeric Laporte después de que la FIFA haya denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de su homóloga de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del defensa internacional.

En un comunicado que ha enviado además a todos sus socios la entidad bilbaína subraya que "sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, jugador y Athletic Club) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente".

Por otra parte, destaca que de no producirse finalmente la incorporación del jugador, "los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes", sin que se haya producido "consecuencia económica de ningún tipo" para la entidad bilbaína.

Según la entidad bilbaína, esta es la relación de los hechos acaecidos:

1- El pasado 1 de septiembre y dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa, el jugador D. Aymeric Laporte Fevre, el club de Arabia Saudí Al-Nassr Football Club y el Athletic Club acordaron la transferencia del jugador al Athletic Club, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

2- El Athletic Club subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control.

3- La RFEF solicitó el día 2 de septiembre a FIFA que autorice una excepción de validación para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, a los efectos de que el jugador pueda ser inscrito por el Athletic Club.

4- La RFEF ha comunicado el 3 de septiembre por correo electrónico al Athletic Club que FIFA deniega la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el Certificado de Transferencia Internacional.



El Athletic Club sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, jugador y Athletic Club) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente.



En todo caso, el Athletic Club desea informar que de no producirse finalmente la incorporación del jugador D. Aymeric Laporte al Athletic Club, los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes, sin que se haya producido consecuencia económica de ningún tipo para nuestra entidad, en cumplimiento de las condiciones suspensivas de los contratos entre Athletic Club, Al-Nassr y el jugador.



El Athletic Club, en su compromiso por la transparencia y una información veraz a sus socios y socias, dará todas las explicaciones una vez agotadas las vías de resolución de la situación actual.