Athletic Club Decisión La UEFA le impone una sanción de diez meses a Yeray Álvarez EITB MEDIA Publicado: 08/09/2025 11:40 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2025 12:11 (UTC+2) El jugador, que se encontraba provisionalmente suspendido desde el 2 de junio tras su positivo en un control efectuado de la Europa League ante el Manchester United, podrá volver a entrenar el 2 de febrero y a competir el 2 de abril. Foto de archivo de Yeray Álvarez. EFE

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez tendrá que cumplir una sanción de diez meses impuesta por la UEFA, que finalizará el 2 de abril de 2026, por cometer una violación no intencionada de las normas antidopaje, tras dar positivo en un control en el partido de la Liga Europa contra el Manchester United.

La UEFA confirmó este lunes la sanción impuesta al futbolista, que empezó a contar desde el día en el que fue suspendio de forma provisional, el pasado 2 de junio, y que concluirá el 2 de abril del año próximo. El 2 de febrero podrá empezar a entrenar.