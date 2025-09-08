Cerrar

Nico Williams sufre una "lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda"

El extremo del Athletic tuvo que ser sustituido en el partido Turquía-España, este domingo.

  • Nico Williams, en el encuentro Betis-Athletic, del pasado 31 de agosto. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Nico Williamsek giharretako lesio moderatua du ezkerreko muskulatura aduktorean

Nico Williams sufre una "lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda", tal y como señala el parte médico emitido por el Athletic este lunes por la tarde, y queda "pendiente de evolución", según la misma fuente.

El extremo del equipo rojiblanco tuvo que ser sustituido en el partido Turquía-España, este domingo; en la primera parte del encuentro, que España acabó ganando por 0-6, el delantero navarro pidió el cambio.

