Nico Williams sufre una "lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda"
EITB
El extremo del Athletic tuvo que ser sustituido en el partido Turquía-España, este domingo.
Nico Williams, en el encuentro Betis-Athletic, del pasado 31 de agosto. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Nico Williamsek giharretako lesio moderatua du ezkerreko muskulatura aduktorean
Nico Williams sufre una "lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda", tal y como señala el parte médico emitido por el Athletic este lunes por la tarde, y queda "pendiente de evolución", según la misma fuente.
El extremo del equipo rojiblanco tuvo que ser sustituido en el partido Turquía-España, este domingo; en la primera parte del encuentro, que España acabó ganando por 0-6, el delantero navarro pidió el cambio.