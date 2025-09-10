Athletic Club Lesión Beñat Prados sufre una "entorsis" en la rodilla izquierda EITB Media Publicado: 10/09/2025 18:48 (UTC+2) Última actualización: 10/09/2025 19:08 (UTC+2) El parte médico publicado por la entidad rojiblanca aclara que el centrocampista navarro se produjo la lesión "en un entrenamiento de la semana pasada" y que "queda pendiente de evolución". Beñat Prados en el choque disputado ante el Betis en La Cartuja. Foto: Europa Press Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Beñat Pradosek lesioa du ezker belaunean

El jugador del Athletic Club Beñat Prados sufre una "entorsis" en la rodilla izquierda. El parte médico publicado por la entidad rojiblanca aclara que el centrocampista navarro se produjo la lesión "en un entrenamiento de la semana pasada" y que "queda pendiente de evolución".

Así, Prados se suma a las bajas de Nico Williams e Iñigo Lekue, en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares, y a la de Alex Padilla, que cumplirá el primero de los tres partidos de sanción por la tarjeta roja que vio en La Cartuja.

Nico tiene una lesión muscular moderada en el aductor izquierdo que se produjo el domingo con la selección española en Turquía y podría tenerle varias semanas de baja. De un problema físico similar al del pequeño de los Williams, en su caso una lesión también moderada en el aductor largo derecho diagnosticada el 26 de agosto, se recupera Lekue.

Con quien sí parece que podrá contar Ernesto Valverde es con Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista, que se perdió el encuentro frente al Betis por una sobrecarga muscular, ha entrenado con aparente normalidad esta semana y todo apunta a que volverá a estar a disposición del técnico.