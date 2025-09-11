Athletic Club Fichaje La FIFA autoriza al Athletic la inscripción de Aymeric Laporte EITB Publicado: 11/09/2025 18:21 (UTC+2) Última actualización: 11/09/2025 20:12 (UTC+2) La FIFA ha dado permiso a la RFEF para obtener, de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del defensa; una vez que ese certificado sea emitido, Laporte podrá ser inscrito en el Athletic. Aymeric Laporte, en un partido de la temporada 2015-16. Foto: EFE. Whatsapp

La FIFA ha autorizado al Athletic la inscripción de Aymeric Laporte, según ha informado este jueves por la tarde el club bilbaíno. En concreto, la FIFA ha dado permiso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener, de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del defensa; una vez que ese certificado sea emitido, Laporte podrá ser inscrito en el Athletic.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ha afirmado que "el contacto ha sido directo con Aymeric y con su representante. La AFE ha estado muy cerca del jugador, y en contacto directo con la FIFA, y por fin vemos la luz en un largo trabajo. Él ha estado en un momento de situación de vacío, donde tenía ya todo hecho con los dos clubes, y se han demostrado las pruebas".

Aganzo cree que "el jugador había hecho todo bien", mientras ha señalado alegrarse por él, "que va a poder hacer lo que quería".

El pasado 3 de septiembre, el Athletic confirmó que, "de momento", no podría incorporar a Laporte, porque la FIFA había denegado esa solicitud de la RFEF para obtener el transfer internacional del futbolista.

En su comunicado, la entidad bilbaína explicaba que el 1 de septiembre, y "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", el Athletic, el Al-Nassr y Laporte "acordaron la transferencia" del defensa al club vasco, "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones".

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha, por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguraba.