Athletic Club Fichaje El Athletic oficializa el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028 EITB Publicado: 11/09/2025 20:40 (UTC+2) Última actualización: 11/09/2025 20:57 (UTC+2) Horas antes, la FIFA había dado permiso a la RFEF para obtener, de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del defensa; una vez que ese certificado ha sido emitido, Laporte ha podido ser inscrito en el Athletic. Aymeric Laporte. Foto: Athletic Club

Euskaraz irakurri: Athleticek Aymeric Laporte 2028ra arte fitxatu du

El Athletic ha hecho oficial el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028 en una nota. "Aymeric Laporte vuelve a casa. El central internacional firma por tres temporadas, hasta el 30 de junio 2028, proveniente del Al-Nassr", ha anunciado el club rojiblanco.

El jugador, de 31 años, regresa así a Lezama, donde se formó como jugador desde los 15 años. Se pone de nuevo bajo la batuta de Ernesto Valverde, quien ya le dirigió durante cuatro de las seis temporadas en las que militó en el primer equipo.

Horas antes, la FIFA había autorizado al Athletic la inscripción de Laporte. En concreto, la FIFA había dado permiso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener, de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del defensa; una vez que ese certificado ha sido emitido, Laporte ha podido ser inscrito en el Athletic.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ha afirmado que "el contacto ha sido directo con Aymeric y con su representante. La AFE ha estado muy cerca del jugador, y en contacto directo con la FIFA, y por fin vemos la luz en un largo trabajo. Él ha estado en un momento de situación de vacío, donde tenía ya todo hecho con los dos clubes, y se han demostrado las pruebas".

Aganzo cree que "el jugador había hecho todo bien", mientras ha señalado alegrarse por él, "que va a poder hacer lo que quería".

El pasado 3 de septiembre, el Athletic confirmó que, "de momento", no podría incorporar a Laporte, porque la FIFA había denegado esa solicitud de la RFEF para obtener el transfer internacional del futbolista.

En su comunicado, la entidad bilbaína explicaba que el 1 de septiembre, y "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", el Athletic, el Al-Nassr y Laporte "acordaron la transferencia" del defensa al club vasco, "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones".

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha, por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguraba.