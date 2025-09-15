Athletic Club ATHLETIC CLUB Final de la etapa de Peke en el Athletic Club Publicado: 15/09/2025 16:04 (UTC+2) Última actualización: 15/09/2025 16:13 (UTC+2) El club rojiblanco ha hecho oficial el acuerdo alcanzado con la delantera para la rescisión de su contrato, que inicialmente se extendía hasta el 30 de junio de 2026. Ainize Barea, 'Peke'. Imagen: Athletic Club Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Amaitu da Pekeren etapa Athleticen

La historia entre Ainize Barea, más conocida como Peke, y el Athletic Club ha llegado a su desenlace. El club rojiblanco ha hecho oficial este lunes el acuerdo alcanzado con la delantera vizcaína para la rescisión de su contrato, que inicialmente se extendía hasta el 30 de junio de 2026.

Peke, de 33 años, aterrizó en Lezama en el verano de 2021 tras su paso por el Deportivo Abanca. Desde entonces, ha defendido la camiseta rojiblanca en 63 encuentros oficiales, en los que ha dejado huella con 10 goles.

Su trayectoria en Bilbao vivió un paréntesis a partir de marzo de 2024, cuando se acogió a una baja deportiva por embarazo. Tras varios meses de trabajo individual, regresó a los entrenamientos en enero de 2025.

En esta última pretemporada, la atacante ha participado en tres encuentros y llegó a entrar en las convocatorias de Javi Lerga para las dos primeras jornadas de Liga, ante el Tenerife y el Barcelona. Sin embargo, no tuvo minutos en ninguno de esos compromisos.