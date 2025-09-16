Athletic Club Liga de Campeones Un Athletic cargado de ilusión comienza su nueva andadura en Champions frente al Arsenal de Arteta EITB Publicado: 16/09/2025 08:45 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2025 08:45 (UTC+2) Los rojiblancos regresan este martes a la máxima competición continental once años después de su última comparecencia. En frente tendrán al conjunto londinense, uno de los candidatos a levantar la 'orejona'. Ernesto Valverde, sonriente, en la comparecencia previa al choque frente al Arsenal. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Athleticek, ilusioz gainezka, Txapeldunen Ligako ibilbide berriari hasiera emango dio gaur Arsenalen aurrean

El Athletic regresa este martes a la Liga de Campeones once años después de su última comparecencia cargado de ilusión, aunque un tanto decepcionado por la derrota el sábado ante el Alavés en San Mamés, un inesperado 0-1 con un gol desafortunado que le rompió el pleno que llevaba en los tres partidos anteriores. Los rojiblancos tendrán que hacer frente al Arsenal inglés, conjunto dirigido por el guipuzcoano Mikel Arteta.

Vizcaínos e ingleses se han situado ya en la parte alta de la clasificación en sus respectivas competiciones domésticas tras sumar de 9 de 12 puntos posibles.

El de este martes será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, dos históricos en sus ligas, pero se midieron el 9 de agosto último, en un amistoso en el Emirates de Londres en el que los gunners ganaron con claridad y un rotundo 3-0 materializado por Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Kai Havertz. Estos dos últimos ahora lesionados.

Ernesto Valverde no podrá contar con Nico Williams y tampoco con Aymeric Laporte. Las de los dos internacionales campeones de Europa -también lo son Unai Simón y Dani Vivian- no son las únicas bajas que se prevén, ya que tampoco dispuso frente al Alavés del centrocampista Beñat Prados y el defensa Iñigo Lekue.

No obstante, Valverde podrá echar mano de nuevo, como ha venido haciendo en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, del resto de su bloque habitual. Si bien ha avanzado que puede "haber algún cambio" respecto al once del sábado.

A pesar de ello, se espera de inicio a Unai Simón bajo palos, una línea de cuatro defensas con Dani Vivián y Aitor Paredes en el centro de la defensa y Jesús Areso y Yuri Berchiche en los laterales; Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar en el doble pivote; e Iñaki Williams, Oihan Sancet y Alex Berenguer en la línea de tres media puntas.

El cambio podría en la posición de delantero centro, en el que Valverde va variando entre jugadores que no acaban de hacerse con el puesto, Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi, por lo que ha llegado a probar de '9' a Berenguer cuando ha tenido disponible a Nico Williams.

Como frente al Alavés fue titular Guruzeta, quizás ante el Arsenal lo sea Maroan. De haber otras variaciones, esas podrían ser la entrada de Mikel Vesga en medio campo o Robert Navarro en ataque.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Maroan Sannadi.

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Eze y Gyökeres.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania).

Estadio: San Mamés.

Hora: 18:45.