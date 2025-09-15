Athletic Club Grave lesión Prados tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda EITB Media Publicado: 15/09/2025 19:48 (UTC+2) Última actualización: 15/09/2025 19:59 (UTC+2) En próximas fechas se determinará el día en el que será operado al centrocampista navarro. La de Prados es la segunda lesión grave de rodilla que sufre un futbolista de la primera plantilla del Athletic esta temporada tras la de Unai Egiluz. El centrocampista navarro, Beñat Prados, en un entrenamiento en Lezama. Imagen: Athletic Club Whatsapp

Euskaraz irakurri: Pradosek hautsita du ezker belauneko lotailu gurutzatua

Las pruebas realizadas por los servicios médicos del Athletic Club al jugador del primer equipo rojiblanco Beñat Prados han revelado que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según ha informado la entidad rojiblanca en una nota.

En próximas fechas se determinará el día en el que será operado al centrocampista navarro.

El Athletic comunicó la semana pasada que Prados sufría una "entorsis" en la rodilla izquierda. El parte médico publicado por la entidad rojiblanca aclaraba que el centrocampista navarro se produjo la lesión en un entrenamiento y que quedaba pendiente de evolución. Este lunes han confirmado que la lesión es de gravedad.

La de Prados es la segunda lesión grave de rodilla que sufre un futbolista de la primera plantilla del Athletic esta temporada tras la de Unai Egiluz. El central vizcaíno se rompió el cruzado de la rodilla en un amistoso de pretemporada y fue operado el 6 de agosto.