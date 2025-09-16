Athletic Club Champions League Trossard y Martinelli tumban al Athletic en su regreso a la Champions EITB Media Publicado: 16/09/2025 20:53 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2025 23:26 (UTC+2) Dos goles en la segunda parte han inclinado la balanza en un choque equilibrado y con pocas ocasiones en San Mamés. El brasileño Martinelli tras dejar atrás a Paredes en el primer tanto del Arsenal. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Athleticek ezin izan du punturik batu, Arsenalen aurka, Txapeldunen Ligako aurreneko partidan (0-2)

El Arsenal ha ganado por 0-2 a un voluntarioso Athletic en San Mamés. En un partido cerrado pequeños detalles de calidad ha decantado el partido para el poderoso conjunto inglés.

Leones y gunners han llegado sin goles al descanso después de una primera mitad intensa, pero con escasas acciones relevantes en ambas áreas.

El equipo rojiblanco, impulsado por el excelente ambiente de 'La Catedral' once años después de su último partido de Champions, llevó la iniciativa en los primeros compases, pero sin apenas crear inquietud a David Raya.

El cuadro londinense apretó en la recta final y tuvo una buena ocasión en un centro de Timber desde la derecha que cabeceó fuera por muy poco Viktor Gyökeres respondido al filo del descanso con un tiro demasiado cruzado de Berenguer.

En la reanudación, la igualdad ha continuado hasta que el brasileño Martinelli, que acababa de saltar al campo, ha marcado el primer gol en una jugada aislada. El delantero del equipo londinense ha realizado un maravilloso control y se ha plantado ante Simón, que no ha podido atajar su disparo.

Poco después ha sido el belga Trossard el que ha remachado otra jugada en el área con un disparo que, tras tocar en un defensor rojiblanco, ha tocado en el palo y se ha introducido en la portería rojiblanca. En el primer gol ha sido el belga quien ha asistido al delantero brasileño, y en el segundo tanto Martinelli ha hecho lo propio con Trossard.

Los dos cambios realizados por Mikel Arteta han sido protagonistas en las dos jugadas que han decidido el estreno de los leones en la máxima competición continental.

FICHA TÉCNICA:

-ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama (Yuri, min.68); Vesga (Rego, min.81), Jauregizar; I. Williams, Sancet (Guruzeta, min.68), Robert Navarro (Unai Gómez, min.61) (Nico Serrano, min.81); y Berenguer.

ARSENAL: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapie, min.90+1); Zubimendi, Rice, Merino; Madueke (Norgaard, min.90+1), Gyokeres (Trossard, min.65) y Eze (Martinelli, min.71).

-GOLES: 0-1, min.72: Martinelli. 0-2, min.87: Trossard.

-ÁRBITRO: Donatas Rumsas (LTU). Amonestó con tarjeta amarilla a Jauregizard (min.86) en el Athletic Club, y a Rice (min.7), Madueke (min.86) y Zubimendi (90+1) en el Arsenal.

-ESTADIO: San Mamés.