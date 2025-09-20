Athletic Club LaLiga EA Sports Agirrezabala y la expulsión de Vivian condicionan la derrota del Athletic (2-0) I. G. | EITB Publicado: 20/09/2025 22:59 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2025 23:35 (UTC+2) El portero cedido por los rojiblancos ha realizado varios paradones para evitar que el Athletic marcara, y la tarjeta roja a Vivian en la segunda mitad ha roto el dominio de los vascos. Sancet, en el partido ante el Valencia. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Agirrezabalak eta Vivianen kaleratzeak Athleticen porrota baldintzatu dute (2-0)

El Athletic Club ha sufrido una dura derrota contra el Valencia por 2-0 en la 5ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en Mestalla, debido en gran parte a la gran actuación de Agirrezabala, cedido a los 'ches' por los rojiblancos, y a la expulsión de Dani Vivian en la segunda mitad.

En la primera mitad el Athletic ha sido muy superior al rival y ha dominado el juego de principio a fin. Los vascos han acechado el área rival y han tenido varias ocasiones de gol, sobre todo Sancet e Iñaki Williams. Pero se han encontrado con un gran Agirrezabala, que con paradones de primer nivel se ha encargado de detener cada disparo de sus antiguos compañeros.

La segunda mitad, en cambio, ha sido muy diferente. A la hora de partido, y tras la revisión del VAR, Vivian ha sido expulsado con roja directa por detener una ocasión manifiesta de gol.

Los rojiblancos han tenido que cambiar de esquema y se han visto obligados a dar un paso atrás y defender. Pero de poco ha servido. Santamaria ha abierto el marcador en el minuto 73 para adelantar al equipo valenciano (1-0).

Y ya en el descuento, Duro ha marcado el definitivo 2-0, condenando al Athletic a su tercera derrota consecutiva y empañando la vuelta de Laporte siete años después.