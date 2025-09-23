Athletic Club Empate en San Mamés Jauregizar rescata un punto para el Athletic ante el Girona (1-1) EITB Media Publicado: 23/09/2025 21:07 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2025 22:10 (UTC+2) Un gol de Ounahi en el minuto 9 ha dado ventaja al equipo catalán sobre el Athletic al descanso y ha premiado la buena primera parte del colista ante un equipo rojiblanco plano y sin chispa. Valverde ha hecho cuatro cambios a la vez, que han mejorado la imagen del conjunto vizcaíno. Williams abraza a Jauregizar tras lograr el centrocampista de Bermeo el empate. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jauregizarren gol batek puntu bat eman dio Athletici Gironaren aurrean (1-1)

El Athletic y el Girona han empatado a un gol en San Mamés después de que Mikel Jauregizar nivelara nada más comenzar la segunda parte el tanto marcado por Azzedine Ounahi a los nueve minutos y el portero argentino Paulo Gazzaniga salvara un punto para los visitantes con un par de grandes intervenciones.

Un gol de Azzedine Ounahi en el minuto 9 ha dado ventaja al Girona sobre el Athletic al descanso y ha premiado la buena primera parte del colista de Primera División ante un equipo rojiblanco plano y sin chispa.

Apenas 30 segundos después amagar con un disparo de Vladyslav Vanat el Girona ha golpeado a través de Ouhani. El marroquí ha aprovechado un balón filtrado por Bryan Gil para superar a Unai Simón con un gran derechazo.

Por parte local, Oihan Sancet ha tenido una buena ocasión en el 24, pero ha chutado la pelota a las nubes cuando estaba solo en el punto de penalti. En el 32 se ha retirado lesionado el neerlandés Donny van de Beek y ha sido sustituido por Portu.

Valverde no ha esperado y ha realizado cuatro cambios a la vez, metiendo en el campo a Areso, Galarreta, Berenguer y Yuri. Los cuatro cambios introducidos por el Txingurri antes de arrancar la segunda mitad han obtenido un rápido premio con un gran gol de Jauregizar desde fuera del área.

Después de un claro contragolpe desaprovechado por Vanat, ha sido Gazzaniga el que ha salvado al Girona con dos excelentes intervenciones a remates de Paredes y Berenguer.

- Ficha técnica:

1 - Athletic: Unai Simón; Gorosabel (Areso, m.46), Paredes, Laporte, Adama (Yuri, m.46); Jauregizar, Vesga (Galarreta, m.46); Iñaki Williams, Sancet (Robert Navarro, m.80), Nico Serrano (Berenguer, m.46); y Guruzeta.

1 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón (Lass, m.87), Alejandro Francés, Blind, Àlex Moreno; Jhon Solís (Arnau, m.76), Iván Martín; Bryan Gil (Asprilla, m.76), Van de Beek (Portu, m.33), Ounahi; y Vanat (Stuani, m.87).

Goles: 0-1, m.9: Ounahi. 1-1, m.48: Jauregizar.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Ounahi (m.68) e Iván Martín (m.91).

Incidencias: partido de la sexta jornada de la LaLiga EA Sports 2025-2026, disputado en San Mamés ante 45 739 espectadores. En los prolegómenos del encuentro, el inglés Jamie Carragher y la escocesa Joelle Murray, leyendas del Liverpool y del Hibernian, recibieron los premios 'One Club Man' y 'One Club Woman' que concede el Athletic.