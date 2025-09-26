Cerrar

Athletic Club

Champions League

Laporte entra en la Lista A de la Liga de Campeones en sustitución del lesionado Prados

AGENCIAS | EITB

Así, Laporte estará disponible para Ernesto Valverde en los próximos compromisos europeos del Athletic Club.

  • Aymeric Laporte. Foto: EFE

    Aymeric Laporte. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Laporte Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, Pradosen ordez

Noticias (2)

El central internacional del Athletic Aymeric Laporte ha entrado en la "lista A de la UEFA Champions League, en sustitución de Beñat Prados, baja de larga duración por lesión", según informó este viernes el club vasco.

"El Athletic Club ha inscrito a Aymeric Laporte en la Lista A de la UEFA Champions League. El central rojiblanco sustituye a Beñat Prados, quien causa baja de larga duración a consecuencia de su lesión", apunta la entidad rojiblanca.

Así, Laporte estará disponible para Ernesto Valverde en los próximos compromisos europeos del Athletic Club.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online