Athletic Club Champions League Laporte entra en la Lista A de la Liga de Campeones en sustitución del lesionado Prados AGENCIAS | EITB Publicado: 26/09/2025 18:40 (UTC+2) Última actualización: 26/09/2025 18:40 (UTC+2) Así, Laporte estará disponible para Ernesto Valverde en los próximos compromisos europeos del Athletic Club. Aymeric Laporte. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Laporte Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, Pradosen ordez

El central internacional del Athletic Aymeric Laporte ha entrado en la "lista A de la UEFA Champions League, en sustitución de Beñat Prados, baja de larga duración por lesión", según informó este viernes el club vasco.

"El Athletic Club ha inscrito a Aymeric Laporte en la Lista A de la UEFA Champions League. El central rojiblanco sustituye a Beñat Prados, quien causa baja de larga duración a consecuencia de su lesión", apunta la entidad rojiblanca.

Así, Laporte estará disponible para Ernesto Valverde en los próximos compromisos europeos del Athletic Club.