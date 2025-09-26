Athletic Club
Laporte entra en la Lista A de la Liga de Campeones en sustitución del lesionado Prados
Así, Laporte estará disponible para Ernesto Valverde en los próximos compromisos europeos del Athletic Club.
Aymeric Laporte. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Laporte Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, Pradosen ordez
El central internacional del Athletic Aymeric Laporte ha entrado en la "lista A de la UEFA Champions League, en sustitución de Beñat Prados, baja de larga duración por lesión", según informó este viernes el club vasco.
"El Athletic Club ha inscrito a Aymeric Laporte en la Lista A de la UEFA Champions League. El central rojiblanco sustituye a Beñat Prados, quien causa baja de larga duración a consecuencia de su lesión", apunta la entidad rojiblanca.
