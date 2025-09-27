Athletic Club LaLiga EA Sports El Athletic no aprovecha su buena primera parte y pierde contra el Villarreal (1-0) I. G. | EITB Publicado: 27/09/2025 23:37 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 23:37 (UTC+2) Los rojiblancos no han convertido las ocasiones de la primera mitad, y lo han acabado pagando en la segunda. Lekue, ante el Villarreal. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Athleticek ez du bere lehen zati ona aprobetxatu eta Vila-realen aurka galdu du (1-0)

El Athletic Club no ha aprovechado las buenas ocasiones que ha tenido para marcar en la primera parte y lo ha pagado caro perdiendo ante el Villarreal (1-0) en la 7ª jornada de LaLiga EA Sports.

El conjunto vasco ha presionado desde el primer minuto la salida de balón del Villarreal, cuyo centro del campo ha quedado desconectado del partido. Sancet ha dispuesto de tres disparos para marcar, mientras que Unai Simón se ha encargado de frustrar los acercamientos de Pépé.

Guruzeta también ha estado cerca de marcar tras una genial asistencia de Sancet, pero Luiz Júnior ha despejado el disparo centrado del delantero.

Tras el descanso, el Villarreal ha equilibrado el juego y al Athletic se le han acumulado los problemas en defensa. Marcelino ha acertado con la entrada de Moleiro, que ha dado el gol de la victoria a su equipo cuando solo llevaba cinco minutos en el campo.