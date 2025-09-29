Athletic Club Arabia Saudí El Athletic se enfrentará al FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa el 7 u 8 de enero en Yeda EITB Media Publicado: 29/09/2025 17:46 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2025 17:46 (UTC+2) La otra semifinal será el duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El orden de disputa de las semifinales se decidirá mediante un sorteo que se celebrará en los próximos días. Los partidos se jugarán a las 20:00 horas. Parada de Unai Simón en la pasada Supercopa disputada también en Arabia Saudí. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Athleticek Bartzelonaren aurka jokatuko du Superkopako finalerdia urtarrilaren 7an edo 8an, Yedan

El Athletic se enfrentará al Barcelona en la semifinal de la Supercopa el 7 u 8 de enero en Yeda (Arabia Saudí). El partido se disputará en el estadio King Abdullah Sports City el 7 o 8 de enero a las 20:00 horas. La otra semifinal será el duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Así, la RFEF ha confirmado que la próxima edición de la Supercopa se disputará en Yeda (Arabia Saudí), en el estadio King Abdullah Sports City. Los cruces para semifinales se disputarán los días 7 y 8 de enero.

El orden de disputa de las semifinales se decidirá mediante un sorteo que se celebrará en los próximos días. Los partidos se disputarán a las 20:00 horas (22:00 horas en Arabia Saudí).

Los equipos que consigan el pase a la final jugarán el domingo 11 de enero a la misma hora.