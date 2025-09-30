Athletic Club Borussia Dortmund vs. Athletic El Athletic busca en Dortmund abrir su casillero de puntos en la Liga de Campeones EITB Publicado: 30/09/2025 23:12 (UTC+2) Última actualización: 30/09/2025 23:12 (UTC+2) El equipo vasco se enfrenta al Borussia Dortmund, en el Signal Iduna Park, en la segunda jornada de la fase de liga de la competición. Ernesto Valverde no podrá contar con Nico Williams, que no ha entrado en la convocatoria. Unai Gómez, Navarro, Sancet, Yuri y Lekue, en Lezama. Foto: EFE. Whatsapp

El Athletic se enfrenta al Borussia Dortmund, en el estadio Signal Iduna Park, este miércoles, a las 21:00 horas, en Dortmund, en Alemania, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026. El equipo vasco busca, en este partido, abrir su casillero de puntos en la competición, después de que, en la primera jornada, ante el Arsenal, en San Mamés, la victoria del conjunto inglés, por 0-2, le impidiera estrenarlo. El Borussia Dortmund, por su parte, llega a este encuentro con un punto, que obtuvo en Turín, ante la Juventus, tras empatar a cuatro.

Los hombres de Ernesto Valverde se encuentran inmersos en una negativa racha de resultados. En septiembre, el Athletic ha sumado tres derrotas en LaLiga EA Sports, ante el Alavés en San Mamés (0-1), en Mestalla (2-0) y en Villarreal (1-0), y un empate, en casa ante el Girona (1-1); con el referido partido de Liga de Campeones contra el Arsenal, son cinco los partidos que los rojiblancos acumulan sin poder ganar, después de brillante arranque de temporada que firmaron en agosto, con tres victorias en LaLiga EA Sports (con Sevilla, Rayo Vallecano y Betis como rivales).

La falta de gol es, quizás, lo que más está preocupando al técnico del conjunto vizcaíno, dado que, en esos cinco partidos sin triunfos, el Athletic solo ha podido marcar un gol, por mediación de Mikel Jauregizar, frente al Girona. Las bajas, además, dificultan el trabajo del equipo bilbaíno, que solo tiene disponibles tres centrocampistas del primer equipo (Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta y Alejandro Rego), después de la lesión, el sábado, de Mikel Vesga.

Nico Williams, que el lunes, en Lezama, entrenaba con sus compañeros, sigue siendo baja, todavía, al igual que Álex Berenguer. Valverde, eso sí, podrá contar con Aymeric Laporte, que ya jugó con el Athletic la Liga de Campeones de la temporada 2014-2015, y ha convocado, desde el Bilbao Athletic, a dos jóvenes: el centrocampista Ibon Sánchez, y el delantero Adrián Pérez.

El Borussia Dortmund, invicto en esta temporada

Enfrente, estará el Borussia Dortmund, que en lo que va de temporada no ha perdido ningún partido. En la Bundesliga, el equipo de Niko Kovac suma trece puntos en cinco partidos, con cuatro victorias y un empate, y en la Liga de Campeones arrancó con un espectacular 4-4 en el campo de la Juventus.

Cuarto clasificado en la Bundesliga de la temporada 2024-25, el Borussia Dortmund ganó la Liga de Campeones de la campaña 1996-1997, y se ha proclamado en ocho ocasiones campeón de Alemania, con cinco Copas, la última en 2021. Para el partido del miércoles, Niko Kovac espera poder contar con el regreso de su goleador Serhou Guirassy, que fue baja de última hora el fin de semana pasado; al lado de la eficacia de Guirassy en el área contraria, el Borussia Dortmund tiene otra baza ofensiva clave: la velocidad y el desborde de Karim Adeyemi.

Se espera un gran ambiente en el Signal Iduna Park, que tiene una capacidad para algo más de 81 000 espectadoras y espectadores; casi 4000 animarán al Athletic, en este primer partido a domicilio del equipo vizcaíno en la Liga de Campeones de esta temporada.

Borussia Dortmund-Athletic: miércoles, 1 de octubre, a las 21:00 horas

Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schloterbecj, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirasy.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Unai Gómez; y Guruzeta.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).