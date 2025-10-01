Athletic Club ATHLETIC vs BOSRUSSIA DORTMUND El Athletic cae 4-1 ante el Borussia Dortmund en un partido de altibajos Publicado: 01/10/2025 23:12 (UTC+2) Última actualización: 01/10/2025 23:39 (UTC+2) El Athletic Club ha sufrido una dura derrota por 4-1 frente al Borussia Dortmund en la segunda jornada de la Liga de Campeones, aunque ha estado cerca de igualar el marcador tras el gol de Gorka Guruzeta. Marcel Sabitzer e Iñigo Ruiz de Galarreta. Imagen: EFE Whatsapp

El Athletic Club ha encajado una dura derrota por 4-1 ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, en un duelo donde el marcador final no refleja los mejores minutos de los rojiblancos. El conjunto alemán se ha adelantado con goles de Svensson (28') y Chukwuemeka (50') en dos acciones rápidas de banda a banda. Pero tras el 2-0, el Athletic ha reaccionado con carácter. Gorka Guruzeta ha aprovechado un error de Niklas Süle para recortar distancias en el 61', y durante varios minutos, el empate ha parecido estar al alcance del equipo de Valverde, que ha llegado a marcar un segundo gol, anulado por fuera de juego.

Tras el descanso han entrado jugadores clave como Laporte, Galarreta y el propio Guruzeta, y el cambio ha hecho efecto. El Athletic se ha soltado, ha apretado líneas y ha puesto en apuros al Dortmund. Maroan, Navarro y el propio 'Guru' han firmado ocasiones claras antes del tercer tanto local.

El 3-1 ha llegado cuando mejor estaba el Athletic: un disparo desde la frontal de Sabitzer ha rebotado en Guirassy y ha descolocado a Unai Simón en el 82'. Ya en el añadido, Julian Brandt ha cerrado la cuenta en una contra. Un final cruel para el equipo bilbaíno que, con el 2-1, ha rozado el empate en varias acciones claras dentro del área.

Con esta derrota, el Athletic suma su segundo tropiezo en la fase de grupos y complica su futuro en la Champions.

Ficha técnica:

4 - Borussia Dortmund: Kobel; Sule (Schlotterberck, m.70), Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Jobe Bellingham (Nmecha, m.70), Svensson; Adeyemi (Brandt, m.73), Carney Chukwuemeka (Beier, m.73); y Guirassy (Fabio Silva, m.87).

1 - Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivián (Laporte, m.46), Paredes, Lekue; Jauregizar (Galarreta, m.46), Rego; Iñaki Williams (Guruzeta, m.46), Unai Gómez (Nico Serrano, m.73), Robert Navarro; y Maroan Sannadi (Ibon Sánchez, m.80).

Goles: 1-0, m.28: Svensson. 2-0, m.50: Chukwuemeka. 2-1, m.61: Guruzeta. 3-1, m.82: Guirassy. 4-1, m.91: Brandt.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Mostró tarjeta amarilla al local Beier (89) y los visitantes Paredes (m.43), Gorosabel (m.59).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones, disputado en un Westfalenstadion (Signal Iduna Park) prácticamente lleno con unos 66.000 espectadores. De ellos cerca de 4.000 aficionados del Athletic.