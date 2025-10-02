Athletic Club Presidente, desde 2022 Jon Uriarte anuncia que se presentará a las próximas elecciones del Athletic EITB Publicado: 02/10/2025 13:22 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2025 14:13 (UTC+2) Los comicios tendrán lugar al final de esta temporada 2025-2026. El actual presidente del club rojiblanco, que llegó al cargo en julio de 2022, ha dado a conocer su decisión en la llegada del equipo bilbaíno a Loiu, este jueves a mediodía, desde Dortmund. 3:31 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Uriartek iragarri du Athleticeko hurrengo hauteskundeetara aurkeztuko dela

El presidente del Athletic Jon Uriarte ha anunciado que se va a presentar a las próximas elecciones del club bilbaíno, que están previstas para el final de esta temporada 2025-2026. El actual presidente del club rojiblanco, que llegó al cargo en julio de 2022, ha dado a conocer su decisión en la llegada del equipo bilbaíno a Loiu, este jueves a mediodía, tras el partido de Liga de Campeones jugado en Dortmund.

Uriarte, que ha ratificado su confianza en el proyecto del club vizcaíno, tanto a corto como a largo plazo, ha justificado el anuncio en la "necesidad de concentrar la atención en la temporada deportiva de los primeros equipos profesionales", en el contexto de "un año tan intenso", ha precisado.