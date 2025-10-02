Athletic Club Lesión El Athletic informa de que Oihan Sancet tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda EITB Publicado: 02/10/2025 19:38 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2025 19:41 (UTC+2) El club rojiblanco, en el parte médico emitido este jueves, ha precisado que la lesión es "leve-moderada". El futbolista navarro viajó a Dortmund, para el partido de Liga de Campeones, pero no jugó. Oihan Sancet, en imagen de archivo. Foto: EFE. Whatsapp

El Athletic ha informado de que Oihan Sancet tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El club rojiblanco, en el parte médico emitido este jueves, ha precisado que la lesión es "leve-moderada".

El futbolista navarro viajó a Dortmund, para el partido de Liga de Campeones que el Athletic jugó, el miércoles, ante el Borussia (4-1), pero no jugó. Ya el jueves, con el equipo vasco de vuelta en Bilbao, se ha ejercitado al margen de sus compañeros, tal y como ha señalado el conjunto vizcaíno.