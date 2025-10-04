Athletic Club LaLiga EA Sports Victoria muy sufrida para acabar con la mala racha (2-1) L. E. A. | EITB MEDIA Publicado: 04/10/2025 20:35 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2025 22:27 (UTC+2) Los goles de Iñaki Williams y Alejandro Rego devuelven a los leones a la senda de la victoria ante un Mallorca, colista, que en la segunda parte ha puesto en apuros a los rojiblancos. Jugadores del Athletic celebran el gol de Iñaki Williams. Foto: Efe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Asko sufritutako garaipena, bolada txarrari amaiera emateko (2-1)

El Athletic ha puesto punto y final a una racha de seis partidos sin conocer la victoria, cuatro en Liga y dos en Champions, al superar por 2-1 al Mallorca de Jagoba Arrasate. Iñaki Williams, de penalti, y Rego, en su estreno goleador, han sido los goleadores de los bilbaínos. El gol de los bermellones ha sido obra de Samu Costa.

Nico Williams, novedad en la convocatoria de Ernesto Valverde tras superar su lesión, ha empezado el partido en el banquillo. También el técnico rojiblanco ha vuelto a pie de campo tras su sanción de cuatro partidos.

Los leones han salido en tromba en los primeros minutos, en los que han gozado de varias ocasiones, hasta que en el minuto 7 el árbitro ha señalado penalti a Iñaki Williams tras consultar en el VAR.

El delantero rojiblanco ha sido derribado a la salida de un córner cuando se disponía a rematar el balón.

Ha sido el propio Williams el encargado de lanzar y transformar la pena máxima. Leo Román ha adivinado las intenciones del 9 del Athletic, pero el balón se ha colado por debajo del cuerpo del guardameta mallorquinista.

El Athletic ha seguido dominando el partido y ya en la segunda parte Nico Williams ha entrado en el terreno de juego para sustituir a su hermano Iñaki, lesionado.

Y en el 77 ha llegado el gol del Mallorca en un centro chut de Samu Costa que se ha colado en la portería de Unai Simón.

5 minutos después, en el 82, Rego ha vuelto a adelantar a los rojiblancos.

Al final, victoria para el Athletic. Los de Ernesto Valverde suman tres puntos vitales antes del parón liguero del próximo fin de semana.