Athletic Club Lesionado ante el Mallorca Iñaki Williams tiene una "lesión muscular-sobrecarga" y será baja con Ghana Agencias | EITB Publicado: 05/10/2025 14:15 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2025 14:29 (UTC+2) El capitán queda pendiente de pruebas complementarias y comenzará su recuperación en Lezama con vistas al próximo partido de Liga, el día 19 en el Martínez Valero frente al Elche. Williams, auotor del primer gol del Athletic ante el Mallorca. Foto: Efe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Iñaki Williamsek "lesio muskularra-gainkarga" du eta ezin izango du Ghanarekin jokatu

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams, sustituido por problemas físicos ayer sábado en el partido frente al Mallorca, tienen una "lesión muscular-sobrecarga en el tensor de la fascia lata" de la pierna izquierda y será baja en la concentración de la selección de Ghana.

Según ha anunciado el Athletic, el capitán queda pendiente de pruebas complementarias y comenzará su recuperación en Lezama a la espera de conocer su disponibilidad para el próximo partido del equipo rojiblanco, el del día 19 en el Martínez Valero frente al Elche.

El mayor de los Williams había sido convocado el viernes por el seleccionador de Ghana, Otto Addo, para los partidos de la fase clasificación para el Mundial contra República Centroafricana y Comoras.