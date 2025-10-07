Athletic Club Supercopa La semifinal de la Supercopa FC Barcelona-Athletic se jugará el 7 de enero, a las 20:00 horas, en Yida EITB Publicado: 07/10/2025 12:39 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2025 12:43 (UTC+2) La final del campeonato está prevista para el domingo 11 de enero, a las 20:00 horas, también en el Alinma Stadium de la ciudad de Arabia Saudita. La segunda semifinal, Atlético Madrid-Real Madrid, tendrá lugar el 8 de enero. Mikel Jauregizar, ante Pedri, en el Athletic-FC Barcelona de la pasada Liga (Europa Press). Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bartzelona-Athletic Superkopako finalerdia urtarrilaren 7an jokatuko dute, 20:00etan, Jiddan

La semifinal de la Supercopa de España de la temporada 2025-2026 FC Barcelona-Athletic se va a jugar el 7 de enero de 2026, miércoles, a las 20:00 horas, hora de Euskal Herria, en el Alinma Stadium, en Yida, en Arabia Saudita, según ha anunciado este martes la Federación Española de Fútbol (RFEF). La final del campeonato está prevista para el domingo 11 de enero, a las 20:00 horas, también en el mismo estadio, y se enfrentarán en ella el vencedor de la semifinal que disputarán el FC Barcelona y el Athletic y el ganador de la segunda semifinal, Atlético Madrid-Real Madrid, que tendrá lugar el 8 de enero, jueves, a las 20:00 horas.

Para la próxima Supercopa de España, los cuatro equipos clasificados son, así pues, el FC Barcelona, campeón de LaLiga EA Sports en la temporada 2024-2025, el Real Madrid, subcampeón, y el Atlético Madrid y el Athletic, tercer y cuarto clasificados, respectivamente, en la Liga de la pasada campaña. No participa ningún equipo a través de la Copa del Rey, ya que la final la disputaron, precisamente, el FC Barcelona y el Real Madrid, que ya habían obtenido su plaza en la competición liguera.

El Athletic, de esta manera, buscará su cuarto título en la Supercopa, después de los obtenidos en 1984, en 2015 y en 2021.