Athletic Club Campeonato del Mundo La selección de España convoca a Aymeric Laporte, para los partidos que jugará el sábado 11 y el martes 14 EITB Publicado: 08/10/2025 14:03 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 14:19 (UTC+2) El seleccionador, Luis de la Fuente, ha llamado al central del Athletic en sustitución del jugador del Real Madrid Dean Huijsen, que está lesionado. Aymeric Laporte, en San Mamés. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Espainiako selekzioak Aymeric Laporte deitu du, urriaren 11n eta 14an jokatuko dituen partidetarako

La selección de España ha convocado al defensa del Athletic Aymeric Laporte, para los partidos que jugará este sábado, 11 de octubre, contra Georgia y el próximo martes, día 14, ante Bulgaria, en ambos casos como local, dentro de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo de 2026. Laporte sustituye al jugador del Real Madrid Dean Huijsen, que está lesionado.

De esta forma, Laporte se une, en la selección española, a sus compañeros Unai Simón y Dani Vivián; Álex Remiro y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, y Martin Zubimendi y Mikel Merino, del Arsenal, también preparan los dos partidos, a las órdenes del seleccionador de España Luis de la Fuente.