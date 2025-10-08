Cerrar

Athletic Club

Campeonato del Mundo

La selección de España convoca a Aymeric Laporte, para los partidos que jugará el sábado 11 y el martes 14

EITB

El seleccionador, Luis de la Fuente, ha llamado al central del Athletic en sustitución del jugador del Real Madrid Dean Huijsen, que está lesionado.

  • Aymeric Laporte, en San Mamés. Foto: Europa Press.

    Aymeric Laporte, en San Mamés. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Espainiako selekzioak Aymeric Laporte deitu du, urriaren 11n eta 14an jokatuko dituen partidetarako

Noticias (1)

La selección de España ha convocado al defensa del Athletic Aymeric Laporte, para los partidos que jugará este sábado, 11 de octubre, contra Georgia y el próximo martes, día 14, ante Bulgaria, en ambos casos como local, dentro de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo de 2026. Laporte sustituye al jugador del Real Madrid Dean Huijsen, que está lesionado.

De esta forma, Laporte se une, en la selección española, a sus compañeros Unai Simón y Dani Vivián; Álex Remiro y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, y Martin Zubimendi y Mikel Merino, del Arsenal, también preparan los dos partidos, a las órdenes del seleccionador de España Luis de la Fuente.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online