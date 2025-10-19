Athletic Club LaLiga EA Sports Un Athletic gris e inofensivo suma un punto en casa del Elche (0-0) Agencias | EITB Publicado: 19/10/2025 16:11 (UTC+2) Última actualización: 19/10/2025 16:53 (UTC+2) Los rojiblancos no han inquietado al equipo de Eder Sarabia y Unai Simón, con un par de buenas intervenciones, ha evitado la victoria local. Los hermanos Williams, en una jugada del partido. Foto: Efe. Whatsapp

El Elche y el Athletic Club empataron este domingo en el Martínez Valero tras un encuentro dominado por el equipo ilicitano, al que sólo le faltó puntería y precisión para superar a su rival, inofensivo en ataque.

La actuación del portero Unai Simón, con dos grandes intervenciones, fue determinante para salvar al conjunto vizcaíno, que sólo tras la salida de los hermanos Williams se atrevió a dar un paso adelante, aunque insuficiente para aspirar a algo más que al empate.

En la primera parte, el equipo de Eder Sarabia tuvo cerca el gol, sobre todo a través de Rafa Mir, pero las intervenciones de Unai Simón han evitado el gol del ilicitano.

En pleno dominio ilicitano llegó la polémica tras una mano de Vivian que cortó un ataque prometedor del Elche, pero el árbitro, tras consultar en el VAR, señaló una falta previa sobre el central de André da Silva.

Tras el descanso, Valverde intentó revitalizar su ataque con la entrada de los hermanos Williams y el encuentro giró por completo.

Pero los leones estuvieron negados en ataque. El Elche apretó en los últimos minutos, sin conseguir perforar la portería de Unai Simón.

Al final, empate a cero y reparto de puntos en un mal partido de los rojiblancos.